Le serie tv e i film Prime Video più attesi di maggio 2024

Se il buongiorno si vede dal mattino, anzi in questo caso ancora in piena notte, sarà un maggio ricco di appuntamenti imperdibili su Prime Video. Dando un'occhiata all'anteprima delle nuove uscite del mese prossimo, infatti, spiccano diversi titoli interessanti.

Si comincia con la commedia romantica The Idea of You, con Anne Hathaway, ma pochi giorni dopo arriva la nuova stagione di Celebrity Hunted. E poi una promettente serie tedesca dal titolo Maxton Hall - Il mondo tra di noi, e infine - o forse meglio finalmente - la seconda stagione della serie western thriller Outer Range, con Josh Brolin. E questa, appunto, è solo l'anteprima.

The Idea of You (film Original USA) - data di uscita: 2 maggio

Tratto dall'omonimo e acclamato romanzo, The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un'inaspettata storia d'amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all'ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla. I due intraprendono un'appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Celebrity Hunted 4 (show Original italiano) - data di uscita: 6 maggio

La quarta stagione di Celebrity Hunted - Caccia all’uomo vedrà darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di "cacciatori" otto personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Maxton Hall - Il mondo tra di noi (serie tv Original tedesca) - data di uscita: 9 maggio

La serie è basata sul bestseller "Save Me" di Mona Kasten. Ruby viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall. L'arrogante erede milionario James Beaufort entra in contatto con l'arguto studente Ruby e, nel bene o nel male, è determinato a metterlo a tacere. Il loro scambio appassionato di parole improvvisamente accende una scintilla...

Outer Range 2 (serie tv Original USA) - data di uscita 16 maggio

Partendo dalle basi sapientemente gettate dalla prima stagione, che hanno messo in moto il mistero al centro della trama, arriva un’avvincente seconda stagione, ricca di colpi di scena, risvolti inaspettati e nuove strade per i personaggi, anticipati dalle prime immagini appena svelate.