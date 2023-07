"Gen V", su Prime Video arriva la serie tv spinoff di "The Boys"

Come anticipato lo scorso dicembre, arriva su Prime Video Gen V, la serie tv spinoff di The Boys, la serie "meno supereroica" di qualunque serie sui supereroi (nel caso vi sia sfuggita, su Prime c'è anche Diabolical, una serie animata antologica di 8 episodi da 14 minuti ciascuno e ambientata nello stesso universo). Di seguito tutte le informazioni su Gen V, a partire dalla data di uscita.

Quando esce Gen V su Prime Video

I primi tre episodi di Gen V saranno disponibili su Prime Video dal giorno venerdì 29 settembre, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino al finale di stagione di venerdì 3 novembre.

Di cosa parla Gen V

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Il cast di Gen V

Il cast della serie include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. In Gen V vedremo anche Clancy Brown e Jason Ritter nel ruolo di guest star, oltre alla partecipazione straordinaria di Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett) e P.J. Byrne (Adam Bourke) negli stessi ruoli che interpretano in The Boys.

Michele Fazekas e Tara Butters sono showrunner ed executive producer della serie. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr sono executive producer anche dello spinoff della serie.

Nel ruolo di co-executive producer troviamo Brant Englestein, Sarah Carbiener, Lisa Kussner, Gabriel Garcia, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira e Loreli Alanís. La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.