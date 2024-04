Perché LOL 4 potrebbe essere l'edizione più divertente di tutte

Diego Abatantuono in LOL 4

Tre anni fa, dopo averlo visto in anteprima, azzardammo una previsione dal titolo "LOL: chi ride è fuori è probabilmente la cosa più divertente che vedrete nel 2021". Lo show ebbe in effetti un successo enorme e personalmente fummo contenti di non aver avuto le proverbiali traveggole.

Oggi, dopo aver visto in anteprima le prime due puntate di LOL 4, ci sentiamo di dire che questa edizione dello show comico di Prime Video potrebbe essere la più divertente di tutte, pari se non addirittura superiore alla prima sorprendente stagione. Il perché lo spieghiamo in questa recensione, che contiene un piccolo spoiler dall'episodio 1 e una previsione sul finale.

Come funziona e chi c'è (compreso il concorrente extra) a LOL 4

I comici e attori concorrenti di LOL 4 sono, in ordine alfabetico: Diego Abatantuono, Loris Fabiani (il vincitore di LOL Talent Show) Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

A loro disposizione c'è Lillo (perché come dice Panariello, "LOL è Lillo, e infatti questo show si dovrebbe chiamare LIL) che ogni tanto entra in scena come coach di recitazione sopra le righe, per poi tornare in control room dove ci sono Frank Matano e Fedez (ricordiamo che lo show è stato registrato diversi mesi fa, quindi prima delle ultime vicende personali). Ed eccoci allo spoiler di cui sopra...

Già perché Fedez, non si sa se davvero a sorpresa o meno (ma probabilmente era una cosa preparata), quandk va a spiegare il gioco ai dieci concorrenti viene "buttato nella mischia" da Frank e Lillo, diventando a tutti gli effetti l'undicesimo concorrente di LOL 4, anche se a differenza degli altri non avrà un'ammonizione e sarà direttamente espulso.

Per il resto (dei partecipanti) il gioco di ;LOL è sempre lo stesso: bisogna non ridere e far ridere gli altri, al primo anche solo mezzo sorriso si viene appunto ammoniti e al secondo eliminati dal gioco. Ulteriori anticipazioni nel trailer qui sotto.

Perché (o per chi) LOL 4 fa molto ridere

Per quanto Fedez si impegni al massimo, e anzi il suo ingresso a sorpresa dia a LOL 4 un avvio subito pimpante con gli altri comici che, invece dei soliti "convenevoli", provano subito a eliminarlo, non è lui la ragione per cui questa edizione rischia di essere la più divertente di sempre.

A nostro come sempre sindacabilissimo giudizio, infatti, il motivo è un altro. Nel senso di un altro concorrente. Probabilmente, anche se non avete neanche iniziato a vedere LOL 4, state pensando anche voi a lui, sì proprio a Diego Abatantuono. Ed è come pensate, se non meglio.

Si presenta dicendo che "è tutta la vita che passo le serate a far ridere i miei amici e nessuno ha mai fatto ridere me", ed è una vera dichiarazione di guerra. Quasi uno spoiler, temiamo, perché con la sua cattiveria il grande Diego rischia di fare una strage.

Se ne sta lì seduto, con i suoi tipici ventilatorini, a riempire di disdegnoso disprezzo tutti e tutto ciò che dicono, forse rispettando giusto Angela Finocchiaro, e facendo finta (no, secondo noi è davvero così) di non ricordarsi nemmeno chi siano Ferrario e Lastrico pur avendoci lavorato assieme.

Fin dalla prima edizione noi, come forse molti altri, facciamo il gioco di provare da spettatori a non ridere. Quest'anno probabilmente saremmo stati eliminati dal gioco al secondo intervento di Abatantuono.

E questo senza nulla togliere alla cattiveria ligure di Lastrico, ai giochi di parole di Leone, ai personaggi di Ocone, Finocchiaro e Panariello, alla faccia tosta (per non dire altro) di Ferrario, alle invenzioni di Santa-Maria o alla surrealtà di Rocco Tanica.

Anzi, a dispetto di "stiamo alla quarta edizione, è finito il budget" come si dicono Edoardo e Aurora, il cast di quest'anno è uno dei più agguerriti e divertenti, per quanto abbiamo visto finora. Ma a meno di cali di stanchezza di Abatantuono temiamo per loro che saranno solo i testimoni del trionfo di questo comoco sempre eccezzziunale veramente. Poi magari ci sbaglieremo, ma se partecipassimo noi il destino sarebbe segnato.

Voto: 9