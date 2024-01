"LOL Talent Show", trailer e data di uscita dello show che decreterà il concorrente di LOL 4

Come anticipato mesi fa, e come confermato di recente, arriva su Prime Video LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show comico di Prime Video il cui vincitore, selezionato da un'apposita giuria tra aspiranti professionisti della risata, avrà l'onore e l'onere di partecipare a LOL 4 insieme ai nove comici già annunciati. Ecco dunque tutte le informazioni su LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Quando esce LOL Talent Show

Lo show prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios è composto in totale da cinque episodi, e uscirà in esclusiva su Prime Video dal giorno giovedì 22 febbraio 2024 con i primi due episodi, seguiti da due episodi il 29 febbraio e dalla finale il 7 marzo.

Come funziona e chi sono i giudici di LOL: Chi fa ridere è dentro

Giustamente, per giudicare aspiranti concorrenti di LOL sono stati chiamati ex concorrenti di LOL. E quindi lo show è condotto da Mago Forest, al fianco di tre speciali giurati: Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus. LOL Talent Show è impostato come un tour tra Milano, Napoli e Roma, con guest star d'eccezione, alla ricerca di nuovi comici. E, come detto, il vincitore si unirà al cast della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori.

Il trailer di LOL Talent Show

Per farsi un'idea più precisa basta guardare il trailer di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.