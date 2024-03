Sky e NOW, tutte le uscite di aprile 2024

Un prison drama tutto italiano, una miniserie ‘storica’, i procedurali e film per tutti i gusti. Arriva un nuovo mese e Sky e NOW arricchiscono il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di aprile sulla piattaforma di streaming.

Sky e NOW, le uscite di aprile 2024

Mary & George (7 aprile 2024)



Si inizia il 7 aprile 2024 con Mary & George, la serie ‘storica’ con Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran. Il period drama, spiega la sinossi, “è ispirato all'incredibile storia vera di Mary Villiers, che crebbe il suo affasciante e carismatico figlio, George, affinché potesse sedurre Re Giacomo VI di Scozia, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potentissimo amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l'Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re. Con la posizione dell'Inghilterra sulla scena mondiale minacciata dall’invasione spagnola e con i rivoltosi che scendevano in piazza per rovesciare il re, la posta in gioco non poteva essere più alta. Pronta a non fermarsi davanti a nulla e armata del suo spietato fiuto politico, Mary si fece strada prima attraverso il matrimonio, poi corrompendo politici e cospirando con criminali. Riuscì così a imporsi nel cuore dell'establishment, facendolo suo”.

Il Re, stagione 2 (12 aprile 2024)

Proseguiamo con la seconda stagione de Il Re, il prison drama italiano con Luca Zingaretti. “Bruno Testori – racconta la sinossi - è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un Gip. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo”. Nel cast ci sono Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto, Barbora Bobulova, Alida Baldari Calabria, Alessandro Gazale, Antonio Gargiulo, Paolo D. Bovani, Salvatore D’Onofrio, Federico Pasquali, Fabrizio Ferracane, Thomas Trabacchi, Caterina Shulha e Stefano Dionisi

Sky e NOW, tutte le uscite di aprile 2024