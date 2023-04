Twilight diventa una serie tv

Dopo l'annuncio dell'arrivo di una serie tv ispirata al franchise di Harry Potter, c'è un alta saga di film iconici che presto avrà un reboot seriale, Twilight. Il ciclo di film fantasy, ispirato ai romanzi di Stephenie Meyer e diventato un successo internazionale negli anni 2000, diventerà una serie tv a cura di Lionsgate Television, che ne detiene i diritti e che starebbe già al lavoro per la realizzazione di questo nuovo progetto seriale che sarà apprezzatissimo dai suoi fan. Dopo cinque film per il grande schermo, che hanno incassato più di 3,3 miliardi di dollari, arriva un adattamento televisivo che tornerà a raccontare, con nuovi attori, la storia d'amore tra Bella e il vampiro Edward Cullen.

Twilight, la serie: cosa sappiam finora

L'adattamento seriale di Twilight è attualmente in fase di progettazione da parte dello studio di produzione che detiene tutti i diritti di questo franchise ma, finora, non abbiamo ancora nessuna infromazione su quale piattaforma potrebbe distribuire la serie che sarà decisa dalla Lionsgate in base al miglior offerente. Sono sconosciuti, per ora, anche lo showrunner e gli attori che andranno a sostituire Kristen Steward e Robert Pattinson ma i nomi dei produttori della serie sono già stati spoilerati daThe Hollywood Reporter che parla di un coinvolgimento di Wyck Godfrey ed Erik Feig. Nella realizzazione di questa serie, inoltre, sarà coinvolta l'autrice dei libri della saga di Twilight, Stephenie Meyer molto probabilmente come consulente di sceneggiatura.

Il successo di Twilight

La saga di Twilight nasce come ciclo di quattro romanzi che raccontano una storia d'amore apparentemente impossibile tra una ragazza e un vampiro. Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn sono i titoli dei libri che compongono una storia che è uscita in libreria tra il 2005 e il 2008. Ma a regalare una fama internazionale a questo ciclo letterario è stato l'adattamento cinematografico che a partire dal 2008 fino al 2012, con un totale di cinque film, ha conquistato tutti diventando un vero e proprio fenomeno mondiale e lanciando due giovanissimi attori nel mondo di Holywood trasformandoli in vere e prorpie star, Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner.