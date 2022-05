Ma quale crisi, Adele e Rich Paul vanno a convivere

Si ricorrevano le voci di una crisi tra Adele e Rich Paul dopo che il procuratore non si era fatto vedere alla festa dei 34 anni della cantante.

Ma ci pensa uno scatto eloquente a mettere a tacere i rumors e dirci che tra la coppia procede tutto a gonfio vele.

La britannica ha postato su Instagram una foto in compagnia del fidanzato sulla sfondo di una splendida villa in cui si vedono i due sorridenti, con le chiavi in mano.

Insomma niente aria di crisi, la coppia ha deciso di andare a vivere insieme. La popstar e il compagno hanno acquistato una tenuta appartenuta a Sylvester Stallone a Beverly Hills, sembrerebbe per ben 58 millioni di dollari, pari a circa 51,4 milioni di euro.

Una vera e propria magione con otto camere da letto e nove bagni, tra cui una master suite con sauna, bagno turco e ufficio con terrazza. Ci sono anche un teatro e una palestra. Conclude la proprietà un appartamento per gli ospiti a due piani progettato da Richard Landry.

Adele ha ritrovato la felicità con Rich Paul dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, da cui ha avuto il figlio Angelo.

Una nuova relazione vissuta lontano dai riflettori, ma che è divenuta pubblica la scorsa estate quando la cantante ha sfoggiato un mastodontico anello di diamanti sul red carpet dei Brit Awards 2022.

Adele a voler testimoniare la sua felicità correda la foto del nuovo nido d'amore con altri dolci scatti di coppia il compagnia del fidanzato, commentando “Il tempo vola”.