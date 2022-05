Belen e Stefano De Martino: insieme in tv e su Instagram

Cresce la trepidazione per la puntata di stasera de Le Iene. Un appuntamento speciale, non solo perché sarà l’ultimo di stagione, ma perché rivedremo insieme sul piccolo schermo Belen Rodriguez e Stefano di Martino. Gli ex coniugi dopo il ritorno di fiamma sono piuttosto restii a mostrarsi insieme e cercano di tutelare il loro amore alla seconda dal gossip e le maldicenze. Tuttavia questa volta la coppia sembra pronta al battesimo di fuoco direttamente in televisione. L’annuncio è stato dato da Mediaset attraverso un comunicato stampa: “In prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene con Teo Mammucari e Belèn Rodriguez. Tra gli ospiti anche Stefano De Martino”. si legge nella nota. Non a caso l’amore tra i due sbocciò proprio negli studi di Mediaset, i due si condorrebbero infatti nel reality Amici. Una love story consolidata a suon di apparizioni televisive, da Piccoli Giganti (Pequenos Gigantes) a C’è Posta Per Te, fino al Festival di Castrocaro. E questa sera rivedremo finalmente la coppia anche nell’ultima puntata dello show di Italia 1.

L’outing social

Belen e Stefano nonostante le paparazzate non si sono ancora mostrati insieme sui social. I due sono stati molto attenti a non lasciarsi sfuggire indiscrezioni. Tuttavia gli osservatori più attenti hanno notato come spesso la coppia fotografasse gli stessi panorami e scorci da ciascun profilo Instagram. Eppure questa volta Belen, volontariamente o per distrazione, si è mostrata con il suo Stefano su Instagram. Alla vigilia dell’ultima puntata de Le Iene l’argentina non ha resistito, postando un’Instagram story direttamente dal suo camerino. Belen si ritrae allo specchio mentre fa il segno della vittoria, quando ecco arrivare dietro di lei Stefano. Ma il video repentinamente termina. Insomma il ri-debutto come coppia televisiva doveva essere necessariamente accompagnato da un esordio social.

Il video