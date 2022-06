Elisabetta Canalis, via il reggiseno: anche lei fan del capezzolo

Quanto rumore per un capezzolo. Anche se non palesemente scoperta, la sporgenza del seno fa girare la testa solo a immaginarla. Quando poi è ben evidenziata da un bikini bagnato o una canottiera aderente, apriti cielo.

Seppure ci siano cose decisamente ben più 'volgari' (ammesso e non concesso che l'oggetto del nostro interesse lo sia), il capezzolo non si riesce ancora del tutto a sdoganare e non sono poche le donne che corrono a coprirsi laddove il 'chiodino' faccia capolino, stimolato da un brivido di freddo, varie ed eventuali. Negli ultimi tempi, però, avanza anche la frangia delle 'capezzolo addicted' - da Chiara Ferragni ad Aurora Ramazzotti -, che non hanno problemi a sfoggiarlo sotto maglie o vestiti indossati senza reggiseno. Elisabetta Canalis in questo è una grande maestra (e apprezzatissima). La showgirl non è nuova a 'incidenti' del genere, a volte involontari, altre meno.

Nell'ultima foto pubblicata su Instagram, eccola in jeans e canotta laminata da cui spunta un capezzolo neanche troppo timido, valore aggiunto (a detta di tanti) di una forma fisica eccezionale, "monumentale" suggerisce un follower. Battute su "quadri da appendere" e "porta ombrelli" a parte - ritratto di cliché stantii, figli del più becero machismo - Elisabetta Canalis è il manifesto perfetto della riposta italiana al messaggio lanciato da Kylie Jenner qualche giorno fa: "Liberate i capezzoli".

Il post di Elisabetta Canalis

Le vacanze italiane di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis si trova in Italia da diversi giorni insieme alla figlia Skyler. L'ex velina ha approfittato di uno shooting in Liguria per godersi un po' di relax tra Santa Margherita Ligure e dintorni, ma questo è solo l'inizio. Tra poco, infatti, tornerà nella sua amata Alghero per trascorrere un po' di tempo con la mamma, il fratello e gli amici di sempre, che vede pochissimo abitando a Los Angeles. In Sardegna dovrebbe raggiungerla anche il marito, Brian Perri, innamorato dell'Italia.