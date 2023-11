Enrico Nigiotti conquista Diletta Leotta: il video in cui culla la figlia con la sua ninna nanna

Enrico Nigiotti con la ninna nanna dedicata ai suoi figli ha conquistato non solo i suoi fan più fedeli ma praticamente tutta l'Italia. Ieri, domenica 5 novembre, è stato ospite di Maria De Filippi ad amici e dal quel palco - che è stato anche il suo nel 2009 - ha cantato per la prima volta dal vivo la sua nuova canzone (che era già diventata popolare grazie a un reel che aveva condiviso solo pochi giorni prima in cui cercava di addormentare Duccio e Maso).

Solo poche ore dopo, probabilmente conquistata dalle dolci parole pronunciate da Nigiotti, ecco che Diletta Leotta ha deciso di condividere un dolcissimo video in cui culla dolcemente la sua Aria mentre ascolta proprio il brano del cantautore livornese. Nella storia pubblicata su Instagram si vede Leotta, con un completo sportivo color arancione, tenere in braccio sua figlia, che ha poco meno di tre mesi, con alle sue spalle un grande televisore sotto cui c'è un caminetto acceso. Un momento tenero addolcito da "Ninnananna".