Le pretese "da regina" di Meghan Markle

Harry e Meghan si sono dimessi da reali senior, eppure il loro atteggiamento resta tale. Dopo la Megxit i Duchi di Sussex hanno abbandonato la royal family per trasferirsi negli Stati Uniti, dove la coppia ha rivelato di condurre una vita semplice e tranquilla.Poi non così “semplice”, come l’hanno descritta i due durante l’ esclusiva intervista ad Oprah Winfrey lo scorso anno. Pare infatti che Meghan abbia pretese ardimentose e uno stile di vita piuttosto elevato che gli sono valse il soprannome di “Principessa di Montecito”, la cittadina di Santa Barbara dove vive insieme ad Harry ed i figli Archie e Lilibet.

Ma gli atteggiamenti da reale della Markle in terra americana non si fermano qui. La Duchessa è volata con il marito a New York per partecipare alla Giornata internazionale di Nelson Mandela. Dopo gli impegni la coppia ha cenato al ristorante di tendenza “Locanda Verde” e pare che Meghan abbia avuto, ancora una volta delle pretese da principessa, come riferisce una fonte alla testata PageSix.

Le richieste da principessa di Meghan

“(Meghan) ha chiesto al personale della Locanda Verde di avere l'intero cortile esterno ed interno - che può ospitare 50 persone - per sé e per altre quattro persone, incluso il principe Harry”, ha detto l’insider. “I proprietari le hanno detto che lo spazio era stato riservato per una festa di compleanno per 15 persone e si sono rifiutati di far rimbalzare la festa. Le hanno detto che avrebbe dovuto sedersi dentro, cosa che ha fatto”.

La fonte di PageSix ha inoltre riferito che nel locale insieme ai Duchi era presente molta sicurezza, un aspetto piuttosto caro ai Sussex: “C’era un sacco di sicurezza in tutto il ristorante”. Harry e Meghan non avendo potuto avere il cortile esterno tutto per sé si sono dovuti accontentare, come tutti gli avventori nel ristorante, della sala comune. Tuttavia pare che lo staff della security dei Duchi abbia fatto molte pressioni ai presenti. “Siamo stati informati dal team di sicurezza dei Sussex che ci sarebbe stato chiesto di andarcene se avessimo provato a scattare foto della coppia reale”, hanno rivelato dei frequentatori del ristorante.

Una piacevole serata

Harry e Meghan non erano soli durante la cena newyorkese, come si legge nel magazine: “Hanno bevuto e cenato con un'altra coppia e sembravano essere amici intimi”, ha riferito la fonte. L’insider ha anche snocciolato i piatti, rigorosamente italiani, gustati da Harry e Meghan nel corso della serata: ricotta di pecora sarda, bistecca e ravioli, il tutto accompagnato da un ottimo vino rosso. La coppia sembrava essere di “ottimo umore”, nonostante la richiesta di Meghan non ottemperata. Pare infatti che una ragazza stesse festeggiando il suo compleanno nel locale ed i Duchi sia siano avvicinati a lei insieme rivolgendole i loro auguri: “Meghan è andata da loro con Harry e ha detto: Ti auguro il più felice compleanno. Erano tutti sbalorditi e hanno semplicemente detto: 'Grazie mille.”.