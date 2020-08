Simona Izzo dopo l'incidente in barca : “Riesco a camminare, ma fatico a fare le scale”

A un mese dall’infortunio avvenuto in barca al largo di Capri, Simona Izzo ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute che lentamente migliorano, ma richiedono ancora un po’ di pazienza per la completa guarigione.

“Ad un mese dall’incidente in barca riesco a camminare ma non ancora a fare le scale. Tra un mese farò i gradini a 2 a 2 .... Mi manca troppo la libertà di correre su e rifugiarmi nella mia stanza a pensare come quando avevo 14 anni”, ha scritto l’attrice a corredo della foto che la mostra sorridente su un montascale utile a raggiungere il piano superiore della sua abitazione. E ancora: “Mi tocca andare su con la seggiolina che usava mia suocera”, ha spiegato poi in un video che, al suo margine, assicurando il suo ritorno in tv il prossimo 20 agosto, reca il messaggio con cui ribadisce la sua fatica nel fare le scale.

Infortunio in barca per Simona Izzo

Simona Izzo era attesa lunedì 29 giugno a 'C'è tempo per', il nuovo programma estivo di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, ma il suo collegamento, sul finale di puntata, è stato rimandato dopo un breve scambio tra i conduttori e l'attrice: "Sono caduta come un pesce. Sto bene ma mi muovo con la stampella", aveva raccontato lei, reduce dall’infortunio in barca mentre era a Capri con il marito Ricky Tognazzi. Nulla di grave, fortunatamente, ma la convalescenza, come si può immaginare, richiede un po’ di pazienza.