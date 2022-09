Flavio Briatore rompe il silenzio sul presunto flirt con Sofia Giaele De Donà

La scorsa settimana nella Casa più spiata d’Italia è approdata Sofia Giaele De Donà. Ventiquattro anni, di professione influencer, la ragazza è diventata nota dopo aver preso parte al reality si Real Time Ti spedisco in convento. Ma non solo, la trevigiana era salita agli onori della cronaca per un presunto flirt con Flavio Briatore.

La battutaccia su Briatore e Gregoraci

Proprio nel video di presentazione per il reality la De Donà, al momento sposata con un facoltoso imprenditore statunitense, ha voluto ricordare la chiacchierata liaison con il 72enne: “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?”, ha asserito sprezzante Sofia Giaele.

La reazione di Flavio Briatore

Delle parole che non sono passate inosservate, non si è fatte attendere, infatti, la reazione del manager italiano. Briatore interrogato da Dagospia sul presunto flirt con la gieffina, ha replicato seccamente: “Sofia, chi?”. “L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza”, scrive il sito di indiscrezioni e gossip. Insomma una foto con Briatore scattata in un suo locale non è di certo la riprova di una storia d’amore, suggerisce Dagospia alla De Donà.

Nuovi amori

Flavio Briatore non ricorda chi sia Sofia Giaele De Donà, ma di certo rammenta Elisabetta Gregoraci, sua ex moglie, nonché mamma del figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese dopo mesi di avvistamenti è di recente uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Giulio Fratini, abbiente imprenditore fiorentino di 12 anni più giovane.

Durante l’estate Briatore interrogato sulla nuova relazione dell’ex compagna aveva negato con veemenza tutto. Ora tuttavia la Gregoraci e Fratini non si nascondo più, i due sono stati avvistati mano nella mano, complici ed innamorati a casa di lui a Milano. Come se non bastasse l’imprenditore 30enne segue su Instagram il figlio della showgirl e Briatore, Nathan Falco. Chissà cosa dirà Flavio questa volta.