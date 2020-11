Alba Parietti, la pace con Barbara d'Urso? "Tre ville. Una a Ibiza, Courmayer e Bali"

Cambiare opinione - soprattutto sugli altri - è da persone intelligenti. Oppure semplicemente fa comodo (e capirlo dimostra comunque una certa arguzia). Lo sa bene Alba Parietti, che nei confronti di Barbara d'Urso ha ormai da tempo seppellito l'ascia di guerra. Tra le due, infatti, non correva buon sangue fino a un paio d'anni fa, dopo che la soubrette aveva dichiarato in un'intervista: "I programmi della d'Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti io e lei, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo".

Alba Parietti, pace fatta con Barbara d'Urso: le sue parole

Adesso, però, lo scenario è cambiato e capita sempre più spesso di vedere la Parietti ospite dei programmi di Carmelita. Cosa è successo? Lo spiega lei stessa, senza peli sulla lingua, rispondendo alla domanda di una follower. "Cara Alba, se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della d'Urso sono trasmissioni spazzatura... Come mai adesso sei diventata un'ospite fissa nelle sue trasmissioni?" e la replica della Parietti non si è lasciata attendere: "3 ville. Una a Ibiza, una a Courmayer, una a Bali. Ti basta?".

Insomma certe ospitate frutterebbero tanto? Di certo per lei si tratta pur sempre di lavoro, come fanno notare in molti, e continuare a cavalcare la cresta dell'onda televisiva aiuta il fatturato. "Allora continua ad andarci, così ti fai pure la quarta" gli fa notare qualcun altro.

Sotto la risposta di Alba Parietti

Alba Parietti: "Massimo rispetto per Barbara d'Urso, ho risposto a una battuta"

Le parole di Alba Parietti hanno alzato un polverone social, per questo ha voluto precisare in un altro post: "Io ho il massimo rispetto di Canale 5, di Barbara d'Urso, e vado con piacere ogni domenica a Live. Alla centesima insinuazione malevola dov'è mi si dice che vado a 'elemosinare' lavoro mi sono permessa di rispondere con una battuta. Una battuta di spirito ovviamente". La soubrette sottolinea: "Non ho nessuna villa a Bali, non ho ville ma piccoli appartamenti a Ibiza e Courmayer, mi sembrava evidente fosse un modo per sdrammatizzare e come sempre il sito ha pensato bene di metterci veleno e mistificare. Io sono onorata di lavorare in un momento così duro e difficile per il paese con Mediaset e ho il massimo rispetto dell'amica e collega Barbara d'Urso. Trovo questi continui attacchi e mistificazioni davvero pretestuosi e cattivi. Hanno solo la volontà di mistificare e danneggiare. Era una battuta evidentemente, venuta bene o male ma evidentemente una battuta. Sono mortificata perché risulta riportata in modo scorrendo e può offende persone a cui voglio bene e delle quali ho massimo rispetto, mentre era tutto chiaro e non passibile di interpretazioni malevole. Una battuta. Fine".