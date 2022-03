Alena Seredova posa con la sua Vivienne: il selfie di mamma e figlia fa il pieno di like

È una mamma felice Alena Seredova e la serenità che traspare dal suo sguardo è condivisa sui social con una foto di cui è protagonista insieme alla figlia Vivienne. “Una mamma felice & una bimba felice” è la didascalia che descrive il selfie postato nelle scorse ore dalla modella, in montagna con la sua ultimogenita frutto dell’amore per l’imprenditore Alessandro Nasi. Ad accompagnare il pensiero anche l’hashtag #nowar, evidentemente riferito a quanto sta accadendo in Ucraina. Migliaia i like che hanno apprezzato lo scatto di Alena e Vivienne che tanti hanno trovato molto somigliante alla sua mamma, splendida come lei e dolcissima nel guardare l’obiettivo sorridente.

Vivienne è la terza figlia di Alena Seredova, già mamma di Louis Thomas e David Lee avuti dall’ex marito Gigi Buffon. A dicembre scorso la modella ha pubblicato una foto di lei con tutti i suoi figli in occasione del compleanno del suo primogenito e, anche in quel caso, migliaia erano stati i fan che avevano apprezzato il momento di vita privata della sua famiglia.