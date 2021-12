Il messaggio di Alessandra Amoroso per la nonna scomparsa

Alessandra Amoroso ricorda commossa la nonna nell'anniversario della sua scomparsa. Nonna Maria è morta quattro anni fa, nel 2017, ma il suo pensiero è sempre vivo nella cantante salentina: "Ehi nonna, oggi sono 4 anni - scrive in un post su Instagram - 4 anni impiegati a cercare la luce nel buio della tua assenza. Poi ho capito che era inutile. Tu non sei mai andata via da me, veramente".

Le parole dell'artista sono piene di amore e nostalgia: "Ti ritrovo in ogni cosa, in ogni scelta, in ogni sorriso, in tutte le cose che io so. Chiudo gli occhi e sei con me - si legge ancora - e finalmente ti vedo sorridere ed io sono felice, davvero. Ti amo molto nonna. Tua, principessina". Così Nonna Maria chiamava Alessandra da bambina ma anche quando ormai era diventata una donna, perché i nipoti è come se non crescessero mai nel cuore dei nonni.

Quanto la nonna sia stata fondamentale per la sua vita, Alessandra Amoroso lo ha raccontato in più occasioni. Qualche anno fa a Domenica In, intervistata da Mara Venier, aveva detto: "Tutto quello che so lo devo a lei". E continua a ricordarlo sempre.

Il post di Alessandra Amoroso