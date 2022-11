Una battuta di troppo sul (poco) sesso, Alessandra Celentano s'infuria "Siete di una pochezza infinita"

Ha fatto molto parlare la confessione di Alessandra Celentano in merito alla sua castità. Intervistata da Belve, uno dei talk show pù irriverenti della tv, la prof di Amici ha rivelato di aver avuto l'ultimo rapporto sessuale ben tredici anni fa. Immediate le prese in giro da parte del pubblico, che nel modo più sessista possibile ha assimilato la mancanza di sesso alla sua irascibilità. "Lo trovo di una pochezza infinita", ha commentato Alessandra, messa di fronte alle frecciatine dai giornalisti di Tv Sorrisi e Canzoni.

Ed ancora: "Se mi sono pentita di questa confessione? - ha aggiunto Celentano - Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego. Alcuni hanno commentato: 'È così acida perché non fa l'amore'. Lo trovo di una pochezza infinita". Nell'intervista del programma di Rai Due, disse che la castità non era una scelta vera e propria ma era stata dettata da una mancanza di occasioni propizie: "Non è una scelta? io non mi sono mai accontentata, figurarsi se mi accontento a 56 anni! Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità, sono stata abituata bene e sono anche troppo seria".