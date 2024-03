Alessandro Borghi dolce papà: le rare foto con il figlio e la compagna

Finite le fatiche sul set di Supersex e gli impegni per la promozione europea della serie Netflix in cui interpreta Rocco Siffredi, Alessandro Borghi è tutto per la sua famiglia. L'attore, da sempre molto riservato sulla sua vita privata, non pubblica quasi mai foto del figlio e nemmeno della compagna, Irene Forti, a cui è legato dal 2019.

I paparazzi lo hanno incontrato a Garbatella, il quartiere di Roma in cui vive, durante una passeggiata con il piccolo Heima - che ad aprile compirà 1 anno - e la compagna. Nelle foto, pubblicate su Chi, Borghi non molla mai il passeggino e ogni momento è buono per giocare e coccolare il bambino. Un papà dolce, premuroso, ma soprattutto innamorato pazzo.

Così felice Alessandro Borghi non si era mai visto, neanche quando ha vinto il David di Donatello o i Nastri d'argento. La famiglia è il suo premio più prezioso e il figlio una gioia immensa, l'unico in grado di farlo commuovere "in sette secondi", aveva raccontato l'attore in un'intervista. Il nome che lui e la compagna hanno scelto, Heime, arriva dall'Islanda. Durante un loro viaggio sull'isola a sud del Circolo Polare Artico, una guida gli aveva detto che "Heime" in islandese significa "essere a casa e nel mondo", e a loro è sembrato un nome perfetto per loro figlio.