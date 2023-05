Alessandro Borghi papà da un mese, lo svela solo adesso e spiega il nome del figlio: Heima

Alessandro Borghi è diventato papà. Il primo figlio dell'attore e della sua compagna, Irene Forti, è nato un mese fa ma soltanto adesso ne danno notizia. Riservatissimo sulla sua vita privata, Borghi lo ha svelato durante un'intervista a The Hollywood Reporter Italia: "Sto molto bene perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco, però ci costringe a farci un sacco di domande a me e Irene" ha detto, rispondendo a Concita De Gregorio.

Per la coppia è tutto nuovo, ha spiegato ancora: "Quando aspetti un bambino tutte le persone che conosci e che hanno già avuto un bambino vogliono darti dei consigli, farti vedere il loro punto di vista, quindi iniziano a dire, 'no sai è l'amore più grande della tua vita', tutte cose che si potevano immaginare a prescindere. Però sai, è successa una cosa, quando ho visto mio figlio per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti, è come se mi avesse guardato e mi avesse detto 'ah allora sei tu mio padre eh'".

Il bambino si chiama Heima, un nome che ha messo d'accordo entrambi, come ha spiegato Borghi: "Si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme, e per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo, queste camminate lunghe. E tra questi c'è stato un viaggio in Islanda, la nostra guida era un uomo molto dolce e molto gentile che un giorno ci ha raccontato questa cosa, noi eravamo su una strada dove a sinistra c'era il temporale e a destra il sole, e lui si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo, si dice heima. E io ci ho pensato e la sera tornando a casa - ha concluso - ho detto a Irene 'ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?'".