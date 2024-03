Alessandro Gassmann contro il governo: "Stralciare le cartelle esattoriali? Chi non paga è un parassita"

A decorrere dall'1 gennaio 2025 se le cartelle dell’Agenzia delle entrate-riscossione non saranno riscosse entro il quinto anno, saranno "automaticamente discaricate" e in più in cantiere anche la rateizzazione più lunga: dalle 72 rate si passa al massimo di 120 rate mensili. Questi due dei cambiamenti più consistenti presentati nella bozza del decreto legislativo che dovrebbe ridisegnare il sistema di riscossione del fisco italiano. Sulla questione si è espresso anche Alessandro Gassmann che sulle tasse, e in particolare su chi non le paga, aveva già scritto la sua opinione su X.

"Qual è il vantaggio che un cittadino che paga regolarmente tutte le tasse trarrà dallo stralcio delle cartelle esattoriali di chi invece non le ha pagate e per cinque anni è riuscito a farla franca? Grazie", ha scritto su X l'attore. "Ps, io continuerò a pagare tutto - ha poi voluto precisare - nella convinzione di contribuire al buon funzionamento della cosa pubblica e continuerò a considerare chi non paga le tasse un disonesto ed un parassita che vive sulle spalle dei cittadini corretti".