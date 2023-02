Alessandro Orrei, il Mimmo di Mare Fuori: "Mio padre non mi voleva attore, mio nonno mi ha aiutato"

Alessandro Orrei è uno dei protagonisti di Mare Fuori, la serie che racconta le vite dei ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida tra criminalità, violenza, amore e onore. Orrei è Mimmo, un personaggio controverso la cui forza, secondo l'attore, risiede nel suo essere un "traditore" perché per "sopravvivere alla vita" ha tradito tutti, senza appartenenze (e chi ha guardato la serie sa quanto appartenere a una famiglia o a un'altra faccia la differenza).

L'ingresso nel cast della fiction Rai non è stato semplice: "In un primo momento non ero stato contattato per interpretare Mimmo, ma un altro personaggio. Però sentivo a pelle che non era quello giusto, così dissi al mio agente che non me la sentivo. Pensai che non mi avrebbero richiamato, e invece... Quando è arrivato il copione e ho visto la storia del tormentato Mimmo ho detto subito di sì!".

Alessandro Orrei: gli inizi della carriera, la famiglia distante e il legame con il nonno

Mimmo compare nella serie per la prima volta alla fine della seconda stagione e nella terza diventa uno dei protagonisti della narrazione. Nonostante il ruolo di Mimmo sia molto duro e anche controverso, Alessandro, 24 anni, ha notato di avere con lui alcuni punti in comune. "Io sono nato a Benevento - racconta l'attore al settimanale Chi - e fin da piccolo avevo chiaro che l'arte sarebbe stata al centro della mia vita. In famiglia non ho trovato incoraggiamento, in particolare non l'ho trovato da mio padre; ma fin da piccolo sentivo che ce l'avrei fatta. Per fortuna c'è stato chi mi ha aiutato a sopravvivere dentro la mia bolla: mio nonno Antonio (80 anni)".

La sua prima passione è stata l'arte grafica come la pittura e il disegno, ma poi il cinema l'ha conquistato quando era al liceo "grazie ai film di Paolo Sorrentino, Gabriele Muccino, Giuseppe Tornatore o Luigi Comencini". Dopo il liceo si è trasferito a Roma e lì ha studiato recitazione nell'Accademia di Alessandro Prete", ma la svolta della sua carriera arriva con l'incontro con l'agente Cristiano Cucchini. "Devo parlargli" si disse tra sé e sé Orrei quando lo vide al festival di Venezia e ci è riuscito. Poco dopo arrivarono il ruolo nella fiction Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso e poi Mare Fuori con la quale la sua vita è stata "stravolta".

Il personaggio da spietato che interpreta è in contrasto con la sua "faccia d'angelo", che a molti ricorda quella di Leonardo DiCaprio e in merito a questa somiglianza ammette che "tante, troppe volte" gliel'hanno fatto notare: "Per carità, è un grandissimo complimento, ma con Mimmo ho dovuto giocare di sottrazione".

Ma Mimmo non è Alessandro e questo l'attore ci tiene a precisarlo, purtroppo ha dovuto affrontare una sfida non indifferente: dimostrare che lui non è cattivo. "La sfida più difficile è stata far cambiare opinione alle persone. Mare Fuori è entrato nelle case di tutte le generazioni. E se nella serie hai un ruolo difficile, dove appunto sei odiato, quando sei in giro ti accorgi che il percepito è uguale. Per far cambiare idea, puoi usare solo la tua arma, la recitazione. E questo è fantastico", ha spiegato Orrei.

Guardando al futuro spera di continuare a lavorare e anche di togliersi una soddisfazione: conoscere Pierfrancesco Favino.

La quarta stagione di Mare Fuori e la fiction non così lontana dalla realtà

L'attesa per la quarta stagione di Mare Fuori è già alle stelle e le riprese inizieranno presto. "Abbiamo voglia di raccontare questa realtà, la vita di un carcere minorile, dove giriamo dalle 10 alle 12 ore al giorno, in modo anche crudo. Siamo molto vicini alla verità che vivono i ragazzi quando sbagliano e autocondannano la loro vita. A volte per sempre, purtroppo". E per comprendere quanto la serie sia, per alcuni aspetti, aderente alla società Orrei racconta di aver ricevuto la lettera da un educatore di un riformatorio "che segue ragazzi che hanno storie simili a quella di Mimmo: il carcere minorile è un grido di allarme che andrebbe ascoltato maggiormente".

Alessandro Orrei e la fidanzata

Alessandro è fidanzato da quasi tra anni con Giulia. I due convivono a Roma, città dove Orrei si è trasferito per studiare recitazione subito dopo il liceo. Su Instagram è seguito da 120mila persone ed è molto attivo. Sono numerose le foto che lo ritraggono sul set, televisivo e anche fotografico, e non mancano i primi piani in cui la somiglianza con un giovane Leonardo DiCaprio non può passare inosservata.