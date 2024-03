Ambra Angiolini, è finita con Andrea Bosca

I social non sono la vita reale, ma spesso raccontano la verità. Curiosando sui profili Instagram di Ambra Angiolini e Andrea Bosca ci si imbatte in un gelo che l'anno scorso, quando erano usciti allo scoperto innamorati e felici, era impensabile. I due da mesi non si vedono più insieme, così come non si vedono reciproci like e commenti ai post che invece non erano mai mancati.

Ambra ha smesso di seguirlo su Instagram - al contrario di lui - e già da qualche tempo si mostra solo con la figlia Jolanda, amici o colleghi. L'attore, impegnato da settimane in un tour teatrale, sembra concentrato esclusivamente sul lavoro, senza avere occhi per altro (o altre). Insomma, sono lontani i tempi in cui si dedicavano pensieri speciali a distanza o, appena potevano, si raggiungevano in ogni luogo d'Italia in cui stavano lavorando per supportarsi a vicenda.

La favola d'amore in cui in molti avevano creduto - soprattutto dopo la dolorosa separazione di Ambra Angiolini da Max Allegri - sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Senza lieto fine.