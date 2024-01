Giambruno incontra l'avvocata Bernardini De Pace: le foto della colazione (con rose rosse)

Andrea Giambruno e la sua legale, Annamaria Bernardini De Pace, hanno fatto colazione insieme al ristorante romano Dal Bolognese. Il 42enne però non ha parlato di questioni d'amore con Bernardini De Pace - notissima avvocatessa civilista specializzata in diritto di famiglia che ha seguito, per alcuni mesi, anche il divorzio di Francesco Totti - e il suo collaboratore di studio, ma di tutele dell'immagine. Tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno ci sarebbe un rapporto disteso, lo dimostra anche la partecipazione del giornalista alla festa di compleanno della premier, e non ci sarebbe "conflitto" né "per questioni economiche e nemmeno sulla gestione della bambina che adorano".

L'incontro, rivela il settimanale Chi, verteva su "argomenti professionali, ma la stessa Bernardini ha puntualizzato che non ci sono problemi tra Giambruno e Mediaset". Il giornalista dopo il caos scatenato dal servizio di Striscia la Notizia è tornato a lavorare a Diario del giorno. L'ex compagno della premier pare abbia pensato di "querelare chi ha strumentalizzato il caso dei fuorionda di Striscia o infangato la sua immagine". L'incontro dev'essere andato particolarmente bene e infatti Giambruno ha deciso di regalare a Bernardini De Pace una rosa rossa.