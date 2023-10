Andrea Giambruno, i nuovi fuorionda: "Io e lei abbiamo una tresca, lo sa tutta Mediaset. Facciamo threesome"

Non solo il video mostrato ieri, ma Striscia la notizia questa sera ha condiviso un nuovo filmato che vede protagonista Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, alle prese con alcuni dietro le quinte. Se ieri il giornalista si avvicinava alla collega in studio Viviana Guglielmi ammiccandole, nelle nuove immagini Giambruno si reca nel backstage e parla con alcune donne.

"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?", chiede Giambruno. E una ragazza, ridendo, risponde: "Lo hai già fatto". Giambruno chiede ancora: "Tu sei fidanzata?". "Sì glielo hai già chiesto stamattina, Andrea", ride la donna. Ma lui continua: "Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già visto, ero ubriaco? Dove ti ho già vista? Sai che io e *** abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome...".

Il giornalista poi continua: "Ascolta, ti volevo dire una cosa, tu vuoi entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Devi darci qualcosa in cambio". E la donna risponde scherzosa: "La mia competenza". "Devi far parte del nostro gruppo... Noi facciamo le foursome. Tradotto se sco*a", chiosa Giambruno.

A chi gli fa notare che il video potrebbe finire nelle mani di Striscia la notizia - come poi è avvenuto - Giambruno sottolinea che le sue intenzioni sono scherzose: "Che ho detto, raga? Daaaai, si ride e si scherza".