Giorgia Meloni compie 47 anni: la sorpresa inaspettata di Giambruno

Il 15 gennaio Giorgia Meloni ha compiuto 47 anni. I festeggiamenti sono stati intimi, la premier ha infatti scelto di trascorrere la serata a casa della sorella Arianna. A sorpresa però, svela il settimanale Diva e Donna, alla cena si è presentato Andrea Giambruno, il suo ex compagno e padre di sua figlia Ginevra.

Negli scatti del magazine si vede Meloni attraversare la strada con in mano un grande mazzo di fiori, mentre il giornalista è stato immortalato mentre esce dal palazzo dove vive Arianna. E proprio la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia ha parlato, in un comizio a Firenze, del periodo complesso che stanno vivendo sia lei sia la premier.

"È un periodo molto difficile, siamo molto attaccati, ce lo dobbiamo dire, pensano di farci saltare il sistema nervoso - ha dichiarato - Scovano parenti, antenati, tirano fuori la qualunque, ma potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c'è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno". E poi ha aggiunto: "Le rinunce sono tante, mia sorella lo dice spesso. Vi assicuro che non è facile un periodo in cui non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping. Non è semplice". Forse anche per questo motivo Meloni ha optato per una cena a casa e non al ristorante.

Meloni e Giambruno

Che Andrea Giambruno si sia presentato, o sia stato invitato, al compleanno in realtà non stupisce poi molto. I due si sono lasciati repentinamente dopo la pubblicazione degli audio dei fuorionda di Giambruno da parte di Striscia la Notizia. Il giornalista ha dovuto trovare un nuovo alloggio, ma visti i numerosi impegni di Giorgia sono spesso in contatto per la gestione della figlia, Ginevra. Certo, non era scontata la presenza di Andrea alla cena, ma forse la decisione è stata presa per il bene della piccola, che a settembre ha compiuto 7 anni.