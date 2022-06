Andreas Muller è tornato il sereno con Veronica Peparini: la foto e la dolce dedica

Andreas Muller ha ritrovato un po' della sua serenità. Negli ultimi mesi il ballerino non è stato bene e ne ha parlato anche sui social. All'inizio sembrava che ci fossero dei problemi anche con Veronica Peparini, sua compagna da tre anni, ma in realtà tutto era connesso ad un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dalla danza per i suoi standard.

Uno spiraglio di sereno sembrerebbe essersi aperto, proprio come mostra il post che ha condiviso per il suo 26esimo compleanno. Le foto della festa sono state accompagnate da un dolce scatto con Veronica, come a significare che il loro legame è sempre stato forte.

"Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro - ha scritto Muller a corredo delle foto - Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi". Parole che lasciano intendere come si sia ripreso dopo un periodo negativo.

Anche Veronica ha condiviso la stessa foto, scrivendo: "Auguri alla persona che ha reso la mia vita piena di emozioni ,Amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo.. e sempre ci troviamo. Ti amo".

Veronica e Andreas si sono conosciuti nella scuola di Amici, ma solo dopo la vittoria del ballerino i due hanno iniziato a frequentarsi per poi iniziare una storia d'amore. I due vivono insieme e non hanno mai escluso la possibilità di avere un figlio tutto loro, Veronica ha già due bambini nati dal matrimonio con l'ormai ex marito Fabrizio Prolli, pure lui ballerino.