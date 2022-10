Le accuse choc di Angelina Jolie: "Brad Pitt violento coi figli, gli ha versato vino addosso"

Angelina Jolie ha affermato che il suo ex marito Brad Pitt era "emotivamente e fisicamente violento" nei confronti di lei e dei loro figli, il che ha portato alla sua richiesta di divorzio. In nuovi documenti legali, gli avvocati che rappresentano l'attrice hanno dettagliato una serie di presunte azioni violente, avvenute su un aereo nel settembre 2016. Le affermazioni arrivano in una denuncia incrociata della Jolie come parte della controversia legale in corso della coppia di Hollywood sulla vendita del loro vigneto in comproprietà nel sud della Francia. Le accuse delle presunte violenze del 2016 erano state precedentemente contenute in un rapporto redatto all'epoca dall'Fbi.

I documenti depositati a Los Angeles affermano che Pitt ha "aggredito verbalmente" la sua ex moglie e ad un certo punto "si è lanciato" su uno dei suoi figli. "Il 14 settembre 2016 - si legge - la Jolie, Pitt e i loro figli stavano volando a Los Angeles da Chateau Miraval.

Durante il lungo volo notturno, Pitt è stato fisicamente ed emotivamente offensivo nei confronti della Jolie e dei loro figli, che all'epoca avevano un'età compresa tra gli otto e i 15 anni. Dopo quel volo, per il benessere della sua famiglia, la Jolie ha deciso di chiedere il divorzio. Quando uno dei bambini ha difeso verbalmente la Jolie, Pitt si è lanciato contro di lui e la Jolie lo ha afferrato da dietro per fermarlo. Per togliersela di dosso, Pitt si è gettato all'indietro sui sedili dell'aereo, ferendo la schiena e il gomito della Jolie".

"I bambini hanno coraggiosamente cercato di proteggersi a vicenda - prosegue il documento - e hanno supplicato Pitt di fermarsi. Erano tutti spaventati. Molti piangevano. Ma Pitt ha continuato a comportarsi in modo aggressivo, imprecando contro la famiglia e ad un certo punto versando birra e vino rosso su di loro"

Jolie afferma che, quando è finita la lite, Pitt avrebbe preso per il collo uno dei figli, colpito un altro in faccia e lasciato la famiglia così spaventata che tutti si sono rannicchiati nella parte posteriore dell’aereo sotto delle coperte, senza nemmeno azzardarsi ad andare in bagno. Anche dopo l’atterraggio, Pitt avrebbe impedito alla famiglia di andarsene in un hotel, cedendo solo dopo 20 minuti grazie all’intervento di uno dei bambini. Jolie ha chiesto il divorzio cinque giorni dopo.