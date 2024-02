Angelina Mango ha perso parte del premio di Sanremo: l'appello sui social

La vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, ha perso una parte del premio. A due giorni dalla sua proclamazione la cantante ha condiviso un appello nelle sue storie Instagram affinché possa essere aiutata, da chiunque, a ritrovarlo.

"Io ho un appello da fare, stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà, io vado in giro così. Non è fattibile!", ha dichiarato nel video Angelina mostrando la statuetta del Leone di Sanremo, simbolo dello stemma comunale, messa dentro una busta di carta.

Mango a soli 23 anni ha vinto il riconoscimento più prestigioso d'Italia per i musicisti, un'emozione indescrivibile che la cantante ha condiviso con le persone che lei più ama. Bellissimo il momento in cui Angelina abbraccia la madre, Laura Valente, e poi alza in alto la statuina.