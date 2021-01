Anna Pettinelli positiva al coronavirus: ad ‘Amici’ in collegamento da casa

Nuovo caso di coronavirus nella squadra di ‘Amici’: dopo Lorella Cuccarini, ad essere contagiata è stata Anna Pettinelli, presente in collegamento da casa nella puntata del talent in onda oggi, sabato 16 gennaio, su Canale 5.

“Quello che ha avuto Lorella ce l’ho io, stiamo combattendo. Spero di tornare presto”, ha affermato la professoressa di canto salutando Maria De Filippi e il pubblico in studio all’inizio della diretta che ha visto nuovamente al suo posto Lorella Cuccarini, guarita dal Covid dopo giorni di isolamento. La conduttrice ha voluto precisare che non è stata Cuccarini a contagiare la collega. “A sapere chi è stato…. L’importante è esserci”, ha replicato Pettinelli., apparsa sorridente e in buona salute in video.

Lorella Cuccarini è guarita dal Covid

Dopo circa una settimana, Lorella Cuccarini si è negativizzata ed è guarita dal Covid, tornando a ricoprire in presenza il suo ruolo di professoressa di danza. Durante la sua assenza ha preso il suo posto la ballerina Elena D’Amario, protagonista nelle scorse ore di un duro scontro con Alessandra Celentano per via di un’osservazione sull’allieva Rosa che ha fatto infuriare la prof. Sull’accaduto è intervenuta la stessa Lorella Cuccarini che, dopo essersi confrontata con Elena, ha inviato un messaggio per spiegare che la coreografia non sarebbe stata pronta per essere eseguita da Rosa nella puntata di sabato.