Antonella Clerici e Vittorio Garrone: i baci appassionati nel centro di Milano

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono sempre più innamorati. Stanno insieme da sei anni, sono riusciti a trovare il loro equilibrio e come mostrano gli ultimi scatti della coppia, pubblicati da Chi, la passione è vivissima. Sono nel centro di Milano, Garrone era di ritorno da Parigi, dove sua figlia studia, e ha deciso di fare una sorpresa ad Antonella che era ad un appuntamento di lavoro. Lui è andata a prenderla, sono andati a fare una passeggiata e poi sono entrati in un negozio di lusso, usciti si sono scambiati un bacio appassionato e poi si sono diretti a casa loro, nel bosco di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Dalle foto è ben visibile la loro complicità: sorridenti, allegri e le loro mani sempre intrecciate.

Antonella e Vittorio, la loro famiglia allargata

Clerici e Garrone hanno unito le loro due famiglie, lei e Maelle, la figlia 13enne avuta dalla relazione d'amore con Eddy Martens e i tre figli di lui, Agnese, Beatrice e Luca. "All’inizio eravamo noi due, abbiamo coltivano la nostra storia mettendo buone basi. Poi abbiamo scelto di vivere la famiglia allargata ed è stato un lavoro molto bello, che si è sedimentato durante la pandemia: qui con noi c’erano due dei suoi figli, Beatrice e Luca. Agnese invece era a Parigi", aveva spiegato al settimanale Gente la presentatrice di "È sempre mezzogiorno", svelando anche i segreti per mandare avanti una famiglia allargata affiatata: "Tutto sta nel vivere i rapporti nel rispetto dei ruoli. Io non ho mai voluto sostituirmi a nessuno, mi sono solo aggiunta con grande riguardo nei confronti delle loro vite e delle loro sensibilità. Ci volgiamo bene, loro sono legati a Maelle e lei li adora: queste sono le risposte a tutto".

La casa nel bosco

La casa nel bosco, in realtà è una tenuta nel bosco piemontese di Garrone. Di questo luogo ameno Clerici ha raccontato che le ha insegnato a non avere fretta, stando nella natura bisogna rispettare i suoi ritmi e quindi "rallentare da quelli frenetici a cui ero abituata, a riconoscere il passaggio delle stagioni dalle ombre delle foglie, a capirne la generosità con cui suoi frutti e fiori. Una naturale riconoscenza che arriva dopo tante cure e impegno. È un bel messaggio di vita".