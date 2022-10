Gf Vip, Antonella ed Edoardo senza freni: spunta un altro video hot

Non smettono di far discutere Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo il primo video hot in cui i due si mostravano in atteggiamenti intimi, adesso l'ex schermitrice e il volto di Forum tornano a provocarsi sotto l'occhio vigile delle telecamere. Set dell'incontro è questa volta il salotto del loft di Cinecittà, dove Antonella è sdraiata sul divano ed Edoardo è di fronte a lei: ebbene, mentre i due si guardano complici negli occhi, la mno di lui corre sotto la coperta proprio verso il ventre di lei. Convinti di passare inosservati, i due non sanno che in realtà gli occhi dei telespettatori sono ben vigili circa le loro erotiche gesta.

Un argomento che nel corso dell'ultima puntata non è stato trattato, quello del feeling tra i due ragazzi. Eppure in rete è stato il più discusso. Soprattutto perché non è chiaro quale sia la situazione sentimentale che Antonella ed Edoardo hanno lasciato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: sembra infatti che lui sia fidanzato; ed altrettanti dubbi circolano sul conto di lei. Di certo c'è che al momento la tensione sessuale cresce.