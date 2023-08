Arianna Mihajlovic, la prima estate senza Sinisa: "Trovare le sue cose nella casa al mare è stato uno schiaffo"

È tutto nuovo per Arianna Mihajlovic, che dalla morte del marito Sinisa Mihajlovic - scomparso lo scorso dicembre a causa della leucemia - giorno dopo giorno prova a trovare tutta la forza per andare avanti. Questa è stata la prima estate senza di lui e non è stato semplice, come racconta sulle pagine di Chi.

È tornata nella casa di famiglia a Porto Cervo, in Sardegna, e inizialmente è stata una doccia fredda: "Aprire la casa senza di lui non è stato facile. Immaginavo di vederlo la sera nel nostro patio, col sigaro. Insieme ai miei figli però ci siamo imposti di ripartire, perché lui avrebbe voluto questo, ma mi manca come l'aria. Quando ho aperto la porta ho trovato i suoi scarpini - racconta - le sue tute, i suoi vestiti. Mi sono fermata, come se avessi ricevuto uno schiaffo".

Piano piano ha provato a fare le cose di sempre e non sono mancati i giudizi della gente: "C'è chi mi ha visto prendere un aperitivo, chi mi ha giudicato perché vestivo in un certo modo: ma loro non hanno camminato con le mie scarpe. Giudicatemi pure, non me ne frega niente". Arianna Mihajlovic si lascia scivolare tutto sulle spalle: "La gente parla, ma noi non siamo matrioske. Come dice il mio analista: la gente si ferma al primo strato, ma non va mai dentro, non conosce il resto. I primi mesi con i miei cinque figli sono stati tremendi, ma poi ho indossato l'armatura". La voglia di non arrendersi, soprattutto in un momento così difficile e doloroso, l'ha imparata proprio da Sinisa Mihajlovic: "Mio marito una settimana prima di morire ha fatto dieci chilometri di corsa e io mi devo abbattere o cadere in depressione?". Una bella lezione di vita.