Arianna Mihajlovic, le parole per Sinisa a un mese dalla morte: "È la notte che ti frega"

A poco più di un mese dalla morte di Sinisa Mihajlovic, sua moglie Arianna torna a ricordarlo su Instagram. "È la notte che ti frega" scrive accanto a una loro foto di qualche anno fa, condividendo tutta la mancanza che si fa sentire alla fine di ogni giornata. Insieme per 27 anni, andare avanti senza il suo compagno di vita - padre dei suoi cinque figli - è la prova più dura per l'ex showgirl.

"Il silenzio della notte fa un sacco di rumore" commenta Elena Santarelli e sono tanti gli amici che le lasciano messaggi di affetto e sostegno, provando a capire il suo dolore. Tra tutti i messaggi è commovente quello della figlia Virginia, che scrive: "Vi amo". La secondogenita di Sinisa e Arianna Mihajlovic condivide poco dopo la stessa foto dei genitori tra le sue storie Instagram e aggiunge: "Non sarete mai distanti".

Il post di Arianna Mihajlovic

La storia d'amore di Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciti negli anni '90, quando lei lavorava in tv nel programma di Raiuno Luna Park. Un colpo di fulmine che presto si è trasformato in un amore solido per cui la showgirl ha mollato la carriera nel mondo dello spettacolo. Nel '95 l'incontro, l'anno dopo il matrimonio e poi l'arrivo dei loro cinque figli. L'ex calciatore - passato dal campo da gioco alla panchina come allenatore - confidò in occasione dell'uscita della sua autobiografia, nel 2020: "Il primo mese che sono stato insieme a mia moglie non l'ho neanche sfiorata con un dito. M'ero innamorato, non volevo che pensasse che stessi con lei solo per il sesso. Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l'avrei fatta".