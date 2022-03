Arisa in Cina, la foto hot e il commento di Vito Coppola

Arisa si trova in Cina. A Pechino sono conclusi i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2022. La cantautrice italiana è stata una delle ospiti d'onore in rappresentanza dell'Italia: ha cantato l'inno di Milano-Cortina D’Ampezzo 2026. Arisa, in particolare, si è esibita durante la cerimonia di chiusura dei giochi che rappresentano il passaggio di testimone dalla Cina all’Italia. Di rosso vestita, in omaggio al colore della Repubblica popolare cinese, in un lungo abito attillato ha cantato "Fino all'alba".

Su Instagram ha condiviso alcune foto in un post in cui mostra l'abito, i gioielli e anche una foto in cui è vestita solo con l'intimo mentre si sta allacciando i bellissimi sandali gioiello. La foto non mostra nulla, ma la posa la rende molto provocante. Immancabile infatti il commento di Vito Coppola. Il bel ballerino ha lasciato che delle emoticon parlassero al posto delle parole: un cuore seguito dal fuoco. Che tra i due ci fosse ancora del tenero era stato affermato da Coppola in un'intervista: "Non siamo solo amici, ma qualcosa di più", ha dichiarato.