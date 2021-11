Il rapper famoso che vuole fare un porno con Arisa: lei risponde

La svolta sexy di Arisa continua a far girare la testa. La cantante, che nel nuovo album 'Ero romantica' fa un vero e proprio elogio alla sensualità, in tutte le salse, ha ammesso senza tabù di aver riscoperto il suo corpo e la bellezza dell'erotismo.

"Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei" ha dichiarato ironica, giorni fa, in un'intervista. Apriti cielo. Si è scomodato addirittura Rocco Siffredi per commentare la carica erotica dell'artista lucana, mentre un altro attore hard le ha proposto di fare un calendario insieme.

Ma sui social, tra il serio e il faceto, le richieste si sprecano. L'ultima arriva da L'Elfo, rapper catanese che su input dei suoi follower le chiede senza mezzi termini: "Ve bene ragazzi. Arisa ciao, sono un ragazzo di Catania, ho 31 anni, sono un rapper. Ti va di fare un porno con me? Fammi sapere. Rispondimi in una storia o se vuoi in privato". E Arisa risponde, con la sua proverbiale simpatia: "Ciao L'Elfo. Per il porno mi sa di no, però se vuoi possiamo fare un feat. Fammi sapere. Un bacio". Dal sesso - anche solo immaginato - si sa, nascono le cose migliori.

"Voglio trattare il mio corpo come una cosa bella"

Negli ultimi anni Arisa ha davvero riscoperto il suo corpo e il suo essere donna. "Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella" ha detto, e a proposito di femminilità, adesso riesce ad assaporarla davvero, ma ha anche precisato: "Non vuol dire che devo abbandonarmi all'uomo per sentirmi donna. Sono sempre stata troppo procace, anche perché mi sono sviluppata a 9 anni. Ero alta e con tante tette. Nella foto di classe mi mettevano vicino alle maestre perché vicina agli altri ragazzini sembravo la zia! Capitava che mi mettessero le mani dappertutto perciò ho sempre sentito di dover stare tutta coperta".