ASAP Rocky ha tradito Rihanna? La verità arriva via social

Rihanna è stata tradita dal compagno ASAP Rocky? Davvero quando manca circa un mese alla nascita del loro figlio la coppia ha deciso di troncare la relazione? Domande e dubbi si sono ricorsi frenetici nel corso delle ultime 24 ore, a ridosso della clamorosa voce lanciata su Twitter dall'influencer Louis Pisano secondo cui il rapper avrebbe avuto un flirt con Amina Muaddi, famosa designer di calzature che ha lavorato anche con la popstar delle Barbados.

Ma la clamorosa indiscrezione ha avuto adesso un'altrettanta clamorosa smentita, resa pubblicamente dalla stilista che ha dato la sua versione dei fatti sempre via social bollando le dichiarazioni come un'enorme fake news.

La smentita di Amina Muaddi

"Ho sempre creduto che una bugia infondata diffusa sui social non meritasse risposta o un chiarimento, soprattutto se si tratta di una bugia così vile" ha esordito Amina Muaddi in una storia Instagram indirizzata ai suoi follower, informati del dolore che la voce sul presunto tradimento ai danni di Rihanna le ha causato. "Inizialmente ho pensato che questo falso gossip – inventato con un intento così crudele – non sarebbe mai stato preso seriamente" ha aggiunto, "Nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società veloce a parlare di argomenti indipendentemente dal fatto che non abbiano alcun fondamento. Nessun argomento è vietato. Neanche durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati nella vita di qualcuno. Di conseguenza devo parlare perché questa cosa non è diretta solo a me, ma è legata a persone per le quali nutro tanta stima e affetto. Mentre Rihanna sta continuando a vivere la sua vita serena in gravidanza e io torno al mio lavoro, auguro a tutti un buon weekend di Pasqua".

Alla secca smentita si sono aggiunte anche le scuse dell'artefice del gossip Louis Pisano che, anche stavolta via Twitter, si è detto dispiaciuto per la sofferenza che ha causato: "Ieri sera ho preso la stupida decisione di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto, non dirò da chi, non incolperò nessuno, perché alla fine sono stato io a pubblicare quella bozza, è il mio nome che vi compare sopra", ha scritto, anticipando la sua assenza dai social per riflettere sul "dramma non necessario" che lui stesso ha causato.