Aurora Ramazzotti: Cesare compie un mese, le foto mai mostrate prima del parto, di Eros e Michelle

Oggi, 30 aprile, Cesare Augusto compie un mese. 30 giorni che sono trascorsi velocissimi, 30 giorni in cui la vita di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è cambiata totalmente. Dall'essere in due sono diventati tre e così oltre a pensare alla propria di vita devono prendersi cura del loro bambino. Per celebrare questo primo mese di vita insieme Aurora ha deciso di condividere alcuni momenti dei giorni prima del parto, foto inedite che mostrano come tutta la famiglia le sia stata vicina.

Mamma Michelle Hunziker che le massaggia i piedi, Goffredo che le accarezza e bacia la pancia a poche ore dal parto, la sua migliore amica, Sara Daniele, che le tiene compagnia e poi una foto tutti insieme grazie alla quale scopriamo che anche Eros Ramazzotti era riuscito ad andare alla clinica nonostante fosse impegnato con il tour internazionale "Battito Infinito". Sul neo nonno in queste settimane erano state fatte numerose congetture, in molti si domandavano perché non avesse condiviso neanche una foto in compagnia del nipotino, alcuni avevano ipotizzato un qualche problema tra lui e Aurora e invece no, anche nonno Eros era presente. Parlando del parto Aurora si è limitata ad affermare che "è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita".

In queste settimane la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha condiviso spesso sui social le emozioni suscitate dalla nascita di Cesare Augusto, la gioia di stringere il piccolo tra le braccia all'immenso senso di pace e amore nel vederlo tra le braccia del neopapà fino all'osservazione del suo corpo che è cambiato durante la gravidanza. Tra le foto che oggi ha deciso di rendere pubbliche anche la prima volta che Goffredo ha tenuto tra le sue braccia il loro figlio, "Vi amo" ha scritto e sicuramente guardando quello scatto non può che provare un immenso senso di felicità.