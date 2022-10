La dolce attesa di Aurora Ramazzotti: shopping con mamma e suocera per il figlio in arrivo

Uscita in famiglia per Aurora Ramazzotti che con mamma Michelle e suocera Francesca Romana Malato ha dedicato una bella giornata di shopping per il bimbo in arrivo. L'influencer 25enne, ormai libera di vivere spensieratamente la sua prima gravidanza finalmente confermata, è stata fotografata per i negozi del centro di Milano intenta a scegliere il corredino per il suo primo figlio, frutto dell'amore per il compagno Goffredo Cerza. Una vaschetta per il bagnetto, un cuscino per l’allattamento e diverse tutine azzurre hanno riempito le buste impugnate dalle tre donne, fotografate dal settimanale Gente che ha documentato il loro pomeriggio spensierato. Raggiante la futura mamma che tra i vari oggetti, ha acquistato anche un grande orsacchiotto di peluche per la cameretta della nuova casa che accoglierà la famiglia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza aspettano un maschietto

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno rivelato di aspettare un maschietto. Con una festa che ha coinvolto amici e parenti più cari, la coppia ha condiviso la bellissima notizia sui social dove anche nonna Michelle Hunziker ha espresso la sua emozione fino a commuoversi. Presente anche nonno Eros Ramazzotti, la storica amica Sara Daniele e, ovviamente, Goffredo, con cui Aurora fa coppia da cinque anni. Per loro la cicogna arriverà ad aprile.

Proprio Sara, figlia dell'indimenticabile cantautore Pino Daniele, ha fatto da "Cupido" tra Aurora e il compagno. Il primo incontro a Londra nel 2017, poi la convivenza e oggi un bebè. In mezzo, ad unirli, oltre ad un forte sentimento, anche tante passioni in comune: il fitness, i viaggi, ma anche un forte legame con le famiglie d'origine. Se quella di Aurora la conosciamo tutti, quella di Goffredo gravita nel settore sanitario a Roma: la mamma Francesca è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale, mentre il papà, Fabio è specialista in ortopedia.