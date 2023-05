Aurora Ramazzotti, Michelle e suocera come due bodyguard: tutte pazze per Cesare Augusto

Il 30 aprile Cesare Augusto ha festeggiato un mese e per l'occasione Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram alcune foto inedite dei giorni precedenti al parto e del giorno della nascita. In particolare la foto del bambino per la prima volta in braccio al padre, Goffredo Cerza, racconta quei momenti di grande emozione e non può lasciare indifferenti. E tra gli scatti che la neomamma ha condiviso anche uno che la ritrae in compagnia di tutta la famiglia, compresi i genitori e la sorella di Goffredo. Un'immagine che mostra i Ramazzoti-Hunziker-Cerza quasi al completo, mancavano solo le sorelline di Auri, Celeste e Sole.

I momenti in famiglia saranno sempre di più e anche i consuoceri passeranno sempre più tempo insieme: se al momento Eros Ramazzotti è impegnato con il tour di "Battito Infinito" Michelle può fare la nonna, quando gli impegni di mamma e conduttrice glielo permettono, e godersi Cesare Augusto sia da sola che in compagnia di Francesca Romana Malato. Le due nonne hanno trascorso una giornata tra sole donne, e Cesare, al parco di CityLife a Milano. E come mostrano le foto del settimanale Chi hanno portato a spasso il piccolino, lo hanno coccolato e ricoperto di attenzioni. Con loro c'erano anche Sole e Celeste e Michelle da brava atleta ha mostrato alle figlie come eseguire alcuni esercizi tra una coccola e un'altra al nipotino.

Tra Michelle e Francesca, la madre di Goffredo, sembra che il rapporto sia idilliaco ed entrambe stravedono per Cesare Augusto. Francesca sui social è molto attiva e oltre a condividere post legati al suo lavoro, lei è una manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia a Roma, pubblica foto in compagnia del piccolino. Recentemente ha spiegato il significato dietro all'anello che Aurora porta all'anulare sinistro: a realizzarlo è stato un gioielliere che da anni disegna preziosi monili per lei e i suoi cari e per la compagna del figlio non poteva che essere scelta una pietra che apparteneva da anni alla famiglia, un gioiello dal valore affettivo inestimabile.