Aurora Ramazzotti, il cambiamento fisico dopo il parto: "Non mi entrano i vestiti, pensavo di tornare come prima"

"Provare un mio vecchio pantalone al giorno finché non mi entrerà". È il metodo di Aurora Ramazzotti, che invece di scoraggiarsi per il cambiamento fisico avuto con la gravidanza lo accetta con ottimismo e ne parla sui social.

L'influencer, diventata mamma due mesi fa per la prima volta, condivide spesso tra le storie Instagram le immagini del suo corpo dopo il parto, stupita per una trasformazione simile, e non nasconde di avere difficoltà a rientrare nei vestiti di prima. Così, dopo aver indossato una comoda tuta - "la risposta" a tutto, come commenta ironicamente - dice in un video: "Vi spiego come funziona il mio cervello e il mio ottimismo quasi patologico. Io ho partorito e tre giorni dopo il mio cervello era già convinto fossi tornata come prima. Mi sono proprio dimenticata che due mesi fa avevo una pancia così e non passavo dalle porte. Per questo alla fine ero un po' insofferente".

Aurora ricorda quei momenti: "Appena partorito mi sono sentita rinata e non sto comprando vestiti nuovi, nonostante veramente non mi stia niente dei vestiti vecchi, ma sto vivendo tutto questo con un'immensa serenità e accettazione del mio nuovo corpo. Quindi io continuerò a fare così - conclude soddisfatta - continuerò a essere convinta di essere tornata come prima finché non tornerò veramente come prima. Questo è il mio metodo".