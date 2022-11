"Vivi per rovesciare secchiate di mer*a sulla gente". La moglie di Matteo Viviani scrive a Selvaggia Lucarelli

"Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di med*a su mio marito, vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu vivi di questo, altrimenti il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso". Così Ludmilla Ratchenko, moglie di Matteo Viviani, replica ad un editoriale in cui Selvaggia Lucarelli definiva "pericoloso" il metodo di lavoro della "iena" di Italia Uno: un editoriale che, come è noto, è nato dalla notizia del suicidio di Roberto Zaccaria, 64 anni, che era stato protagonista di un videoservizio nella settimana precedente.

Un lungo post quello di Ludmilla, che da Viviani ha avuto due figlie, Eva e Nikita, 10 e 5 anni. "Chi sei tu veramente?", scrive ancora la 43enne, ex letterina di Passaparola ed oggi pittrice. "Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il culo e va a fare gli indagini, si impegna salvare le persone, vite in difficoltà, fa beneficenza, spende il suo tempo personale per dargli il supporto. Lui è il uomo più corretto e affidabile di questa terra. Tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto".

In tanti, tra giornalisti e semplici cittadini, si sono scagliati contro il cosiddetto "metodo Iene" dopo la morte di Zaccaria. Il 64enne si è tolto la vita domenica scorsa: si era finto donna in chat per un anno, a discapito di un 24enne che poi si è suicidato nel 2020. A due anni di distanza, il programma tv Le Iene aveva raccontato il caso, con un servizio firmato proprio da Viviani.

La replica di Selvaggia

A stretto giro, arriva la replica di Selvaggia. "Ciao Ludmilla, ma se sono tutte queste cose brutte (magari lo deciderà un giudice eh), perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito?", scrive la giornalista. "Infatti ora ti cancello dall'elenco, il veleno non sta bene nel mio mondo a colori", la risposta di Ludmilla. "Non ero in un elenco, era un messaggio personalizzato. Deciditi. O sono una da volere ai tuoi eventi tanto da procurarti il mio numero o sono il male", la chiosa di Lucarelli.