Barbara Berlusconi con il quinto figlio: le prime foto a due mesi dal parto

Il 20 novembre scorso Barbara Berlusconi è diventata mamma del suo quinto figlio, frutto dell’amore per il compagno Lorenzo Guerrieri. A due mesi dal parto oggi il settimanale Chi pubblica le prime foto della terzogenita di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario con il piccolo Ettore, a cui è stato dato anche il nome di Quinto preannunciato durante la gravidanza in caso il bebè fosse stato ancora maschio. L’ultimo nato, infatti, è stato preceduto da quattro fratelli: Alessandro ed Edoardo, nati nel 2007 e nel 2009 dalla relazione con Giorgio Valaguzza, e Leone e Francesco, avuti nel 2016 e nel 2018 da Lorenzo Guerrieri.

L’imprenditrice ha trascorso le prime settimane del nuovo anno nella casa materna di Engadina, a S-chanf, dove il compagno Lorenzo ha sciato con i più grandi Alessandro ed Edoardo mentre lei si è concessa riposo, qualche passeggiata sul lago di St. Moritz e momenti di svago con l’amica Allegra Gucci, figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, nel ristorante del marito Enrico Barbieri.

La storia d'amore di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Lorenzo Guerrieri è entrato nella vita di Barbara Berlusconi nel 2013, dopo la fine della relazione tra lei e Alexandre Pato, calciatore brasiliano che all'epoca giocava nel Milan. Si sono conosciuti in un locale di Monza dove lui lavorava come barman ai tempi dell'università, prima lanciarsi nel settore immobiliare. Inizialmente hanno tenuto segreta la loro storia, poi scoperta dai paparazzi che li immortalarono durante un weekend in Sardegna. Poco dopo arrivarono le presentazioni in famiglia e la nascita del primogenito. Barbara e Lorenzo non sono sposati, ma da qualche tempo sono iniziate a circolare insistenti voci su un possibile matrimonio.