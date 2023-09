Barbara Berlusconi, il look versione Barbie costa 4mila euro: si avvicinano i paparazzi, la reazione

La famiglia Berlusconi è molto riservata, alcuni componenti - come Marina, Luigi e Eleonora - figurano raramente sia sui social che sui giornali. È difficile vedere foto di loro al mare, in vacanza o semplicemente che passeggiano nelle vie di Milano: diverso però è per Pier Silvio e Barbara. I due sono i Berlusconi che più spesso vengono paparazzati e di conseguenza sono anche i più conosciuti dal grande pubblico.

Il settimanale Chi è riuscito a intercettare Barbara, 39 anni, insieme al compagno Lorenzo Guerrieri, 33 anni, mentre stavano andando in un ristornare milanese per pranzo. Lei sfoggiava un total look rosa impreziosito da occhiali e borsa fucsia, lui invece, più casual, ha optato per un paio di pantaloni blu, maglietta beige e giacca marrone. Ciò che colpisce però sono gli abbinamenti di Barbara che sembrerebbe essersi ispirata proprio alla famosa Barbie scegliendo un completo rosa con blazer doppiopetto di Gabriela Hearst da 3.300 euro, circa, la borsetta modello Le Bambino di Jacquemus da 550 euro e infine gli occhiali di Spektre Eyewear modello Metro da 185 euro, per un totale di oltre 4mila euro.

Dopo il pranzo Barbara ha lasciato alcuni documenti nella sua auto, guidata da un autista, per poi salire sulla Smart del compagno e proprio mentre era a bordo ha capito che alcuni paparazzi li stavano fotografando e invece di arrabbiarsi li ha salutati gentilmente sorridendo e muovendo la mano destra, un po' come se fosse una principessa.