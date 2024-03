Fermano la macchina di Barbara d'Urso fuori dagli studi: cos'è successo dopo Domenica In

Ad aspettare Barbara d'Urso fuori dagli studi di Domenica In c'era un gruppo di fan. Fan accanitissimi, che hanno accerchiato la macchina della conduttrice mentre si stava allontanando dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi in cui ha registrato l'intervista rilasciata a Mara Venier. "Barbara, quando torni in tv?", le hanno gridato i presenti. E lei ha risposto: "Presto, presto". Poi si è concessa a selfie e saluti.

In molti hanno cercato di avvicinarsi il più possibile al finestrino della macchina per fare una foto insieme a Barbara. Lei non si è tirata indietro e li ha rassicurati circa progetti professionali futuri. Del resto Barbara non si è risparmiata neanche ieri pomeriggio, quando a Venier si è raccontata a 360 gradi, tra privato e professionale. Dalla relazione con l'ex marito Mauro Berardi fino alla voglia di tornare in onda con un programma tutto suo, dalle tensioni ancora accese per Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ai flirt del passato, tra Miguel Bosé e Vasco Rossi.