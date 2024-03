Barbara D'Urso parla per la prima volta dell'ex marito: "Ci siamo fatti la guerra, ma è stato il mio grande amore"

"Mauro è stato il grande amore della mia vita. Siamo stati 11 anni insieme, sono nati i miei due figli e il 5 febbraio nel '93 ci siamo lasciati", Barbara D'Urso da Mara Venier ha parlato anche della sua vita privata. Dopo aver toccato l'argomento scottante, ovvero l'addio a Mediaset, Barbara ha parlato dei figli e anche dell'ex marito Mauro Berardi.

"Io lo amavo follemente, nessuna storia di tradimenti, ci siamo lasciati perché caratterialmente c'erano dei problemi e quindi io alla fine sono rimasta sola con i bimbi. Lui non ha reagito bene a questa mia decisione, che ho dovuto prendere per forza. E per molti anni sono rimasta sola", ha rivelato per la prima volta Barbara. "Lui mi ha fatto la guerra per tantissimi anni, forse perché era arrabbiato, poi un giorno dopo tanti anni di dolore, io ho passato anche un periodo di depressione, e crescendo da sola i bimbi, era Natale, mi sono guardata dentro e mi sono detta perché continuare questa cosa? Io ho aperto le braccia nuovamente, dissi ai bimbi: 'Invitate papà da noi per Natale?'. Lui è arrivato e da lì è cambiato tutto ed è iniziato un rapporto di amore e stima reciproco".