Belen, la sfuriata all'ex compagno a Natale: "Occupati di tua figlia tutto l'anno"

Guerra in famiglia durante le vacanze di Natale. La famiglia è quella di Belen Rodriguez, che questa mattina si è trovata a ribattere alle voci che la accuserebbero di tenere con sé la figlia Luna Marì, senza consentire al padre Antonino Spinalbese di vederla durante le feste. È la stessa showgirl argentina a respingere pubblicamente le accuse attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui usa per la prima volta parole piuttosto forti nei confronti dell'ex compagno. "Ho letto articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto", esordisce Belen. "Riguardano mia figlia e riguardano il Natale. Ho visto post e stories creati ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce". Poi un lungo sfogo.

Ma prima, una premessa. Nei giorni scorsi il sito Dillinger News - gestito da Fabrizio Corona, peraltro altro ex di Belen - sottolineava come Antonino fosse infuriato perché Belen gli avrebbe precluso la possibilità di vedere la figlia a Natale. Ad Antonino sarebbe stata prospettata una unica possibilità per vedere la figlia: quella di prendere un albergo accanto a quello della showgirl, che sta alloggiando in Franciacorta insieme alla bambina e al nuovo compagno Elio Lorenzoni, prima di partire per l'Argentina, sempre insieme ai due. Un'ipotesi che però avrebbe irritato Spinalbese.

Ma Belen non ci sta e oggi replica a tono alle illazioni sul suo conto: "Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente. E lo sai bene", dice rivolgendosi direttamente ad Antonino. "Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno, non a porre attenzione solo sul giorno di Natale. L'amore serve sempre, non solo alla Vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo". E ancora: "Invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta. Ormai non ho più problemi a farlo. Buone Feste, Belen".

La conclusione è un invito a non montarsi la testa: "E ricordatevi", scrive infine. "Nella vita la gratitudine è una grande cosa. Tenetelo bene a mente e state con i piedi per terra, perché se si perde umiltà si spicca il volo. Come avete visto negli ultimi giorni con le varie notizie che invadono le prime pagine dei giornali, ci si fa molto ma molto male. Il karma ci mette un po' ad arrivare, ma quando arriva arriva".

La storia tra Belen e Antonino

Belen e Antonino Spinlabese hanno avuto una breve storia d'amore tra il 2020 e il 2021, ovvero all'indomani della rottura di lei con Stefano De Martino. Lui era un parrucchiere, poi diventato personaggio televisivo proprio grazie ai riflettori puntati sulla storia d'amore con la showgirl argentina. Poco dopo l'inizio della love story, ovvero appena due mesi dopo la conoscenza, lei rimase subito incinta una prima volta, per poi restare vittima di un aborto spontaneo. Poi la nascita di Luna Marì, nel luglio del 2021. Qualche mese dopo la nascita della piccola, però, Belen sarebbe tornata con De Martino, chiudendo la storia con Antonino.

Oggi Belen, che nel frattempo è stata tradita e lasciata da De Martino, prova a vivere una famiglia allargata col nuovo compagno Elio, che questo Natale porterà appunto nel suo paese d'origine, l'Argentina. Il Natale però non è all'insegna della pace. I rancori con Antonino non sembrano trovare pace.