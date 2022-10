Belen svela i dettagli favolosi della villa di Stefano: "Santiago avrà una casa sull'albero con un terrazzino"

Ha compiuto da poco 33 anni Stefano De Martino e per l'occasione si è regalato una villa nel quartiere Posillipo a Napoli che già ha fatto il giro dei social per i pochi, ma esaustivi dettagli indicativi della meraviglia che rappresenta. Ora del luogo che farà spesso da nido d'amore per la sua famiglia ne ha parlato la moglie Belen, al settimo cielo per un ritorno di fiamma che conferma la solidità di un legame forte nonostante tutto. "Una casa con Stefano è il nostro nuovo inizio" ha confidato la showgirl in un'intervista a Gente: "La costruiremo su un terreno che lui ha acquistato vicino Napoli".

Belen parla della villa di Stefano

Belen ha spiegato che la villa è in ancora in costruzione e sorgerà su un terreno a Marechiaro. A segurli nei lavori sarà anche il padre della showgirl e le intenzioni sono quelle di rendere l'abitazione confortevole per tutti, ma soprattutto per il figlio Santiago che avrà uno spazio sempre sognato. "Lì costruiremo una casa nuova con un bel giardino. Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino" ha confidato Belen. Al momento, però, non c'è alcuna intenzione di trasferirsi stabilmente: "Non proprio, all’inizio faremo avanti e indietro" ha aggiunto Belen che abita a Milano con il marito, il figlio e la figlia Luna Marì nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

La casa favolosa di Stefano e Belen

La villa di Stefano De Martino, dunque, è in fase di completamento, ma grazie alle storie Instagram si possono già ricostruire i dettagli favolosi tra cui un accesso diretto al mare, una grande piscina, un'ampia veranda e anche un'altalena fissata al soffitto. Stando alle indiscrezioni l'acquisto sarebbe costato all'ex ballerino circa due milioni di euro.