Il dolore di Belen: "Incinta di Antonino per sbaglio, ma ho perso il bambino"

Belen rivela di aver perso un figlio. Lo fa nel corso dell'ultima intervista rilasciata a Verissimo, nella puntata in onda domani, sabato 20 febbraio, su Canale 5. Il fatto è avvenuto questa estate, quando la showgirl argentina era rimasta incinta di Antonino Spinalbese, da cui oggi aspetta una bambina.

Belen incinta: il nome scelto per la figlia

Oggi la showgirl è al quinto mese di gravidanza e non vede l'ora di stringere tra le braccia la sua piccolina. “Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, dice a Silvia Toffanin la conduttrice, già mamma di Santiago, avuto otto anni fa dall'ex marito Stefano De Martino; per il compagno, invece, di professione hairstylist si tratta del primo figlio.

La coppia ha scelto un nome molto originale per la bambina. "Si chiamerà Luna Marie", racconta la modella argentina, smentendo così i rumors che volevano i futuri genitori intenzionati a chiamare la piccola Tabita o Celeste.

Belen ha perso un figlio con Antonino

Infine, la conduttrice e showgirl si lascia andare a un’intima confessione: "Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati". E prosegue: "Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato".

Una gravidanza arrivata oggi a coronamento di una favola d’amore arrivata come un colpo di fulmine. Belu e Antonino si sono incontrati per la prima volta quest'estate: lei aveva bisogno di un parrucchiere dal momento che il suo era in ferie. E da allora i due non si sono più separati: 25 anni lui, 36 lei, la differenza d'età non sembra pesare, anzi. “Avevo smesso di credere nell’amore - dice Belen oggi - Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.