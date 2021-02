Belen, incinta, parla del rapporto con Stefano De Martino oggi (e lancia una frecciata)

Ieri Belen ha ufficialmente confermato di essere incinta di cinque mesi. Un bebè che arriverà come una vera e propria rivoluzione per lei, che si lascia così alle spalle il matrimonio con l'ex marito Stefano De Martino, da cui ha avuto il figlio Santiago. Ma come sono oggi i rapporti con il ballerino napoletano, con cui ha fatto coppia per 7 anni fino al lockdown dello scorso marzo? A rispondere è la stessa modella argentina, oggi legata all'ex hairstylist 25enne Antonino Spinalbese.

I rapporti tra Belen e Stefano De Martino oggi

In molti infatti hanno rintracciato in alcuni suoi post polemici pubblicati su Instagram alcune frecciatine a Stefano, ballerino napoletano. "Voglio chiarire, io sono piena di pepe da sempre, ma non mi permetterei mai di fare battute - assicura - Non lo farei per rispetto di Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po' di rancore - sarei una falsa a dire che non resta un po' di amaro in bocca - quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno".

La frecciata a Stefano De Martino

Eppure una frecciata a De Martino (che non avrebbe preso bene la notizia di questa seconda gravidanza) pare arrivare poco dopo. A domanda su un possibile matrimonio con Antonino, ex hairstylist ed oggi promettente fotografo, Belen risponde: "Le promesse non sono regali, ma sono gesti. Nostro figlio è una promessa già per sempre. La mia più grande mancanza è stata sempre quella di rendermi conto che la gente con il tempo perde l'entusiasmo, mentre io non lo perdo mai, nella coppia, nell'amicizia, nella famiglia. Ho sempre contestato il fatto che la gente comincia a razzo e finisca a c***, mentre per me inizia a razzo e finisce a fuochi d'artificio". Che questa sia una piccola contestazione all'ex? Parrebbe proprio di sì, dal momento che sarebbe stato lui a lasciarla.

"Ecco cosa pensa Santiago di Antonino"

Spazio poi a Santiago, il figlio avuto proprio otto anni fa da Stefano. Come ha preso questa nuova relazione? "Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente 'amore' e, allora, Santi mi ha confessato 'Vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato un Principe'. Poi mi ha chiesto un fratellino alcuni giorni dopo, spiazzandomi". Ed è stato accontentato: dopo quattro mesi di relazione, Belu era già incinta. Non è ancora noto il sesso del bebè, ma pare si tratti di una femminuccia e pare che la coppia abbia già scelto il nome.