Belen non si trattiene e 'risponde' ad un post di Stefano De Martino: "Vieni con me?"

Impossibile credere che sia solo un caso, soprattutto se si pensa che Belen Rodriguez sa bene di avere gli occhi dei fan addosso. E così sono in tanti a pensare che l'ultimo post condiviso dalla showgirl argentina altro non sia che una risposta a quello pubblicato poche ore prima dall'ex marito Stefano De Martino. Si tratta di una foto in cui è immortalata la luna che si riflette sul mare: immagine scattata ieri da Stefano e, poi, nella notte da Belen.

Belen risponde a Stefano De Martino

Ad avvalorare l'ipotesi che si tratti di un botta e risposta è la tenerezza della foto. "Aspettando la luna", è la didascalia scritta dal ballerino napoletano. "Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti", la 'replica' nella didascalia di Belen.

Tanti i commenti in calce al post, soprattutto sotto a quello di Stefano. "Corri da Belen", scrivono in tanti, sottolineando quanto la coppia sia amata nel mondo dello spettacolo. Di altro tenore invece i commenti lasciati sotto al post di Belen: "Amore", scrive Laura Chiatti, attrice ed amica di Belen. "Piccola", aggiunge un'altra storica amica di Belen, Patrizia Griffini, parrucchiera molto nota a Milano. Parole che servono a sostenere la forte delusione mai celata dalla 35enne per la fine della love story (che avrebbe interrotto Stefano).

Belen e Stefano De Martino dopo la rottura

Pare insomma che i pensieri di Belen siano ancora indirizzati a Stefano. Altro che Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore napoletano con cui è stata pizzicata nelle scorse settimane (e con cui è già finita), ed altro che Michele Morrone, l'attore e sex symbol che avrebbe provato a sedurla tramite Instagram. Belen non ha intenzione di cominciare una relazione, a meno che non si tratti di un legame importante, ha raccontato il settimanale Chi, da sempre vicino alla modella. E' ancora troppo profonda la ferita per la rottura con Stefano, a cui è stata legata - tra vari tira e molla - per sette anni e con cui ha messo al mondo quello che ad oggi è l'unico uomo della sua vita: il figlio Santiago.